Ercan Havalimanı'nda kavga

ERCAN HAVALİMANI’NDA KAVGA
Dün sabah Ercan Havaalanı park alanında yaşanan olayda A.Z.(E-51), tartıştığı Yücel Cümendür’ün burnunu ve ayak başparmağını kırdı.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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