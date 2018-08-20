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Ercan Havalimanı'nda kavga

Ercan Havalimanı'nda kavga

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:30
Ercan Havalimanı'nda kavga

ERCAN HAVALİMANI’NDA KAVGA
Dün sabah Ercan Havaalanı park alanında yaşanan olayda A.Z.(E-51), tartıştığı Yücel Cümendür’ün burnunu ve ayak başparmağını kırdı.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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