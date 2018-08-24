Ercan'dan çıkış yapamadılar

23.08.2018 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda İ.T. (E-26), tasarrufunda bulunan 10.000 euro veya muadili nakit paradan fazla olan 147.800 türk lirası nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



23.08.2018 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda P.A. (E-34), tasarrufunda bulunan 10.000 euro muadili nakit paradan fazla olan 46.000 ABD Dolar nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.