Ercan'dan çıkış yapamadılar

21.07.2018 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Ercan Havalimanında M.A.’nın (E-41) tasarrufunda 10.000 euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan, 12,500 euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği tespit edilmiştir. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



21.07.2018 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Ercan Havalimanında M.K.’nin (E-49) tasarrufunda 10.000 euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan, 14.150 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği tespit edilmiştir. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



