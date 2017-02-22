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22 Şubat 2017 Çarşamba 15:02

Ercan'da Yine Uyuşturucu

Ercan'da Yine Uyuşturucu
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İzmir’den uyuşturucu ile geldi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize İzmir’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy’e yakalanan zanlı Ahmet Okultaş olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Ahmet Okultaş’ın 21 Şubat tarihinde saat 16.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesi sonucunda üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Okultaş uyuşturucuyu kendisi için getirdiğini ancak satma niyeti olmadığı beyanında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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Detektör Köpeği CindyAhmet OkultaşUyuşturucu
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