Ercan'da Yine Uyuşturucu

İzmir’den uyuşturucu ile geldi



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Ahmet Okultaş’ın 21 Şubat tarihinde saat 16.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesi sonucunda üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Okultaş uyuşturucuyu kendisi için getirdiğini ancak satma niyeti olmadığı beyanında bulundu.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.