Polisiye Olaylar:
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15 Aralık 2016 Perşembe 14:32

Ercan'da Yine Uyuşturucu

Ercan'da Yine Uyuşturucu
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Ercan’dan uyuşturucu ithali bitmiyor

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Burakhan Ünlü bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Burakhan Ünlü'nün 14 Aralık tarihinde saat 20.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit edileceğini belirterek tahkikat maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste ilk etap da 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Narkotik DetektörKÖPEĞİLizErcan HavaalanıUyuşturucuBurakhan Ünlü
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