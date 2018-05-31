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Ercan'da yine uyuşturucu

İki kişi tutulandı

Ercan'da yine uyuşturucu

İki kişi tutulandı

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:19
Ercan'da yine uyuşturucu

UYUŞTURUCU TASARRUFUNA İKİ TUTUKLAMA

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Ercan Havaalanı’ndan dün KKTC'ye giriş yapan J.E.’ye (E-45) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 110 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 adet bütün, 3 adet de yarım hap bulunarak emare olarak alındı. 
 

Polis Basın Bülteni’ne göre bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A. (E-27) tutuklandı.

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