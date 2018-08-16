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Ercan'da uyuşturucu

Ercan'da uyuşturucu

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:44
Ercan'da uyuşturucu

15.08.2018 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Ercan Havaalanında, KKTC'ye giriş yapan H.K.(E-27)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse kon şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

 

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