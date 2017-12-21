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Ercan'da İki Yolcuda Uyuşturucu

Ercan'da İki Yolcuda Uyuşturucu

21 Aralık 2017 Perşembe 17:26
Ercan'da İki Yolcuda Uyuşturucu
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Ercan'da İki Yolcuda Uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlılar Murat Aydın ve Kadir Kağan Narkotik dedektör köpekleri Cindy ve Liz tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlılar bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, ülkemize 20 Aralık 2017 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Ercan Havaalanı'ndan giriş yapmak isteyen zanlıların üzerine narkotik detektör köpekleri Cindy ve Liz’in tespit vermişi sonucunda üzerlerinde yapılan aramada zanlı Murat Aydın’ın tasarrufunda yaklaşık 3 gram, zanlı Kadir Kağan'ın ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Son Güncelleme: 21.12.2017 18:36
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMurat AydınKadir KağanCindyLizKöpek
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