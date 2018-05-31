Ercan'da amfetamin

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen Jayed Eftekhari ile Askhan Adeli, Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, dün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanıların üzerine narkotik detektör köpeği cindynin tepki vermesi ile arama yapıldığını söyledi.Polis, yapılan aramada Jayed Eftekhari’nin üzerinde 110 gram amfetamin türü uyuşturucu madde, Askhan Adeli’nin üzerinde ise 6 adet uyuşturucu içerikli hap bulunduğunu söyledi.Polis, zanlıların tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydederek bir gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Rauf Kürşat zanlıların ik etapta bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.