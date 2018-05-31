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Ercan'da amfetamin

İki kişi tutuklandı

Ercan'da amfetamin

İki kişi tutuklandı

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:01
Ercan'da amfetamin

Ercan'da amfetamin 

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen Jayed Eftekhari ile Askhan Adeli, Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, dün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanıların üzerine narkotik detektör köpeği cindynin tepki vermesi ile arama yapıldığını söyledi.Polis, yapılan aramada Jayed Eftekhari’nin üzerinde 110 gram amfetamin türü uyuşturucu madde, Askhan Adeli’nin üzerinde ise 6 adet uyuşturucu içerikli hap bulunduğunu söyledi.Polis, zanlıların tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydederek bir gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Rauf Kürşat zanlıların ik etapta bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Jayed EftekhariAskhan AdeliErcan HavaalanıUyuşturucu
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