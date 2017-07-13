ERCAN'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan’da dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, KKTC'ye giriş yapan C.Ç.(E-30)'ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 18 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. C.Ç tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Ercan’da dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, KKTC'ye giriş yapan C.Ç.(E-30)'ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 18 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. C.Ç tutuklandı.