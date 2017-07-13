ERCAN'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan’da dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, KKTC'ye giriş yapan C.Ç.(E-30)'ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 18 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. C.Ç tutuklandı.

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