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Enginel 3 gün daha tutuklu kalacak

Narkotik ekiplerinin dün Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Enginel aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Enginel 3 gün daha tutuklu kalacak

Narkotik ekiplerinin dün Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Enginel aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:46
Enginel 3 gün daha tutuklu kalacak

Enginel 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin dün Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Enginel aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhinde alınan bir günlük tutukluluk süresinde zanlı polise ifade vermezken, 4 kişi sorgulandı. Enginel, ek tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram mahkemede verdiği ifadede zanlı dün gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlının üzerinde 4 gram bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan 2 ayrı pet şişe bulunduğunu anımsattı. Yapılan sorgulamada, zanlının uyuşturucu madde ile ilgili herhangi bir ifade vermediğini kaydeden Bayram, alınan bir günlük tutukluluk süresinde 4 kişinin sorgulandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahsın olduğunu ifade eden Bayram, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3 gün daha tutukluluk emri verdi.

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Son Güncelleme: 13.07.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
Mehmet EnginelUyuşturucu
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