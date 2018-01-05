Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 31 Aralık 2017 tarihinde balkon kapısından O.T.’nin evinde giren ve yatak odasında bulunan Laptop bilgisayarı sirkat eden soyguncular, Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun aleyhindeki soruşturma tamamlandı. “Evin sahibi O.T.’nin bize borcu vardı ve ödemediği için empati olsun diye laptopu aldık” diyen zanlılar Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun, teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol’u tanık olarak dinletti. Zanlılar Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun’un “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklu olduklarını belirten Yağız Kol, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti. Mahkemeden söz alan zanlı Süleyman Bostancıoğlu, “O.T.’den alacağım olduğu için bunu yaptım” derken, zanlı Özhan Samsun ise “Benim suçum yok. Ben sadece arkadaşımın yanındaydım. O.T.’yi defalarca aradık fakat telefonunu açmadı. Bizde empati olsun diye evine gidip bilgisayarını aldık” dedi. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Kol, zanlıların yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, “Geceleyin ev açma” suçunun 10 yıla kadar hapislik cezası olduğuna dikkati çekerek zanlıların ağır teminata bağlanmasına karar verdi. Mesutoğlu, Bostancıoğlu ve Samsun’un yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 100’er bin TL kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına emir verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen hırsızlar, 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.