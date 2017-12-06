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06 Aralık 2017 Çarşamba 16:17

Emirzade Tilki Tutuklandı

Emirzade Tilki Tutuklandı
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Emirzade Tilki Tutuklandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC Söfer Okulları Birliğine Haziran ayı içerisinde darbe yaparak yasal olmayan bir şekilde genel kurul yapıp başkanlığını ilan eden Şoför Okulu Sahibi Emirzade Tilki sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme soruşturması kapsamında tutuklandı.

Polisin yaklaşık 8 aydır gizli yürüttüğü soruşturma neticesinde tespit edilerek tutuklanan Emirzade Tilki yaklaşık 2 ay önce KKTC Şoför Okulları Birliği başkanlığının kaymakamlık tarafından onaylanmaması üzerine yandaş birçok şoför okulu ile birlikte istifa edip Bağımsız Şoför okulları birliğine geçmişti.

Emirzade Tilki’nin güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre 2 ay yasal olmayan şekilde yürüttüğü birlik başkanlığı döneminde sahte evrakla ülkede olmayanlara ehliyet verilmesini sağladıkları gerekçesi ile görevlerinden alınan müfettişler Taner Nusret, Münür Gayi ve Savaş Gökdeniz’in görevlerine geri gelmesi için imza kampanyası başlatılmasına da öncülük etmişti.

Emirzade Tilki’nin yarın sahte evrakla ehliyet verilmesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.


 
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