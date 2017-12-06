Emirzade Tilki Tutuklandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıPolisin yaklaşık 8 aydır gizli yürüttüğü soruşturma neticesinde tespit edilerek tutuklanan Emirzade Tilki yaklaşık 2 ay önce KKTC Şoför Okulları Birliği başkanlığının kaymakamlık tarafından onaylanmaması üzerine yandaş birçok şoför okulu ile birlikte istifa edip Bağımsız Şoför okulları birliğine geçmişti.Emirzade Tilki’nin güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre 2 ay yasal olmayan şekilde yürüttüğü birlik başkanlığı döneminde sahte evrakla ülkede olmayanlara ehliyet verilmesini sağladıkları gerekçesi ile görevlerinden alınan müfettişler Taner Nusret, Münür Gayi ve Savaş Gökdeniz’in görevlerine geri gelmesi için imza kampanyası başlatılmasına da öncülük etmişti.Emirzade Tilki’nin yarın sahte evrakla ehliyet verilmesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.