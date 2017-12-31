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EMİR HÜSEYİN MİRKA'NIN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ VE SUDA BOĞULMA...

EMİR HÜSEYİN MİRKA'NIN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ VE SUDA BOĞULMA...

31 Aralık 2017 Pazar 15:08
EMİR HÜSEYİN MİRKA'NIN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ VE SUDA BOĞULMA...
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EMİR HÜSEYİN MİRKA'NIN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ VE SUDA BOĞULMA...

Mehmetçik'te Çelebi Garden otelin havuzunda ölü olarak bulunan Emir Hüseyin Mirka'nın ölüm sebebinin, kalp krizi ve suda boğulma olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, “Emir Hüseyin Mirka'nın ölüm sebebinin tespiti için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde, Mirka’nın ölüm sebebinin; eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi ve suda boğulma olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 31.12.2017 16:17
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