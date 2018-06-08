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Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı

Girne’de, 2017 yılında hayatını kaybeden H.C.L. adına hazırlayıp imzaladıkları sahte vasiyetnameyi 2017 yılı Haziran ayında mahkemeye sundukları ortaya çıkan 74 yaşındaki Ahmet Bayraktar ile 75 yaşındaki Mehmet Ormancıoğlu, merhum H.C.L.’nin oğlunun şikâyeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı

Girne’de, 2017 yılında hayatını kaybeden H.C.L. adına hazırlayıp imzaladıkları sahte vasiyetnameyi 2017 yılı Haziran ayında mahkemeye sundukları ortaya çıkan 74 yaşındaki Ahmet Bayraktar ile 75 yaşındaki Mehmet Ormancıoğlu, merhum H.C.L.’nin oğlunun şikâyeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 19:42
Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı

Sahte evrak başlarını yaktı 

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de, 2017 yılında hayatını kaybeden H.C.L. adına hazırlayıp imzaladıkları sahte vasiyetnameyi 2017 yılı Haziran ayında mahkemeye sundukları ortaya çıkan 74 yaşındaki Ahmet Bayraktar ile 75 yaşındaki Mehmet Ormancıoğlu, merhum H.C.L.’nin oğlunun şikâyeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü’yü tanık olarak dinletti. Ahmet Bayraktar ile Mehmet Ormancıoğlu’nun 2017 yılı Haziran ayı içerisinde Girne’de meydana gelen “Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklandıklarını belirten polis, soruşturmanın halen devam etmesine rağmen, soruşturmanın zanlıların etki edebilecekleri kısmının tamamlandığını ifade etti.

Özcü, KKTC vatandaşı olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, KKTC vatandaşı birer kişinin lehlerinde 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 3’er bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 20:01
Anahtar Kelimeler:
EvrakSahteMehmet OrmancıoğluAhmet Bayraktar
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