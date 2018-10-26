Elinç tutuksuz yargılanacak

Elinç teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarından tutuklanan zanlı Mahmut Elinç bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, 23 Ekim’de saat 21.30’da Lefkoşa Köşklüçiftlik’te umumi bir yer olan Şehit Pilot Yüzbaşı Gültekin Şengör sokak üzerinde zanlı Mahmut Elinç’in ve halen aranmakta olan bir şahıs ile bir taraf olup Mohammad Alhamad, Shakir Khalf karşı taraf olmak üzere bir kavgada yer aldıklarını söyledi. Polis kavga sırasında almış olduğu darbeler neticesinde hastaneye kaldırılan Shakir Khalf’ın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip kafatasında çatlak olduğu tespit edilerek, Beyin Cerrahi Servisi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın henüz devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı kalmadığını velirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Mahmut Elinç’in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.