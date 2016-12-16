Elbise hırsızı teminata bağlandı



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasından hırsızlık yapan zanlı Dilan Elbenim teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Dilan Elbenim'in 10 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasında 2 adet elbise üzerinden alarmları hasara uğrattıktan sonra çantasına koyup ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının çalmış olduğu kıyafetlerin 90 TL değerinde olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.