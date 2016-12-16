Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Aralık 2016 Cuma 18:00

Elbise hırsızı teminata bağlandı

Kıyafet mağazasında hırsızlık yapan zanlı Dilan Elbenim teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Elbise hırsızı teminata bağlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Elbise hırsızı teminata bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasından hırsızlık yapan zanlı Dilan Elbenim teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Dilan Elbenim'in 10 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasında 2 adet elbise üzerinden alarmları hasara uğrattıktan sonra çantasına koyup ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının çalmış olduğu kıyafetlerin 90 TL değerinde olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Elbise Hırsızı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefonu Yanlışlıkla Cebine Koymuş! Telefonu Yanlışlıkla Cebine Koymuş!
Tutan'a 1 ay hapis cezası Tutan'a 1 ay hapis cezası
Battal Gazi teminata bağlandı Battal Gazi teminata bağlandı
20 adet hapa 1 ay hapis 20 adet hapa 1 ay hapis
GÜMRÜKSÜZ SİGARA GÜMRÜKSÜZ SİGARA
HIRSILIK HIRSILIK
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Telefonu Yanlışlıkla Cebine Koymuş!
Bir telefon satış yerinden telefon çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Emmanuel Oluwaseyi Oluwaniy...

Haberi Oku