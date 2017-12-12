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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZADA ÖLDÜ

Kazanın zanlısı, Artemis Pamirol, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZADA ÖLDÜ

Kazanın zanlısı, Artemis Pamirol, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

12 Aralık 2017 Salı 13:02
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZADA ÖLDÜ
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Girne’de önceki gece meydana gelen ve 17 yaşındaki Hakan Bozkurt’un yaşamını yitirdiği, Öner Özgeldi’nin yaralandığı kazanın zanlısı A.P. tutuklandı, “tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu birinin ölümüne sebebiyet verme, dikkatsiz sürüş, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermemek” suçlarıyla Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Önceki gece meydana gelen ve 17 yaşındaki Hakan Bozkurt’un yaşamını yitirdiği, Öner Özgeldi’nin yaralandığı kazanın zanlısı A.P. tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat Sorumlusu Adil Ertepınar, mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı A.P.’nin, tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu birinin ölümüne sebebiyet verme, dikkatsiz sürüş, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermemek, öğrenci sürüş ehliyetiyle araç kullanırken, yanında sürüş ehliyeti bulunan birinin bulunmaması suçlarından methaldar olduğunu belirterek, Hakan Bozkurt’un ölümüyle sonuçlanan kazanın,  gece 00.10 sıralarında Girne Ecevit caddesinde meydana geldiğini söyledi.

Girne Ecevit Caddesi üzerinde, Kuzey İstikametine doğru seyreden A.P.’nin,  yönetimindeki GA 999 plakalı araçla, dikkatsiz bir şekilde, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden, yolun doğu kısmında bulunan bir benzin istasyonuna dönüşe geçtiğini ve bu esnada da, karşı istikametten gelen Girne’de sakin Hakan Bozkurt yönetimindeki NV 311 plakalı motorun önünü keserek çarpıştığını söyledi.

3 gün Tutukluluk aldı

Kaza sonucu NV 311 plakalı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Hakan Bozkurt’un, kaza mahallinde aldığı yaralara dayanamayarak  yaşamın kaybettiğini belirten tahkikat sorumlusu, meseleyle  ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterek zanlı  A.P. hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da,  meseleyle ilgili tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.

Özgeldi’nin hayatı tehlikesi yok

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan 27 yaşındaki Öner Özgeldi, Girne Doktor Akçiçek Hastanesindeki gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde tedavisi sürüyor. Özgeldi’nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada vefat eden 17 yaşındaki Hakan Bozkurt’un ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

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