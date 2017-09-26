Eğlence Mekanında Magandalık

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de bugün sabaha karşı bir eğlence mekânında beş kişi arasında çıkan kavga sonucu iki kişi tutuklandı. Olayda, ayrılma aşamasında olduğu eşi Kubilay Özyiğit’in mekânın solisti Cihan Çobanoğlu tarafından sahneye çağrılmasına sinirlenen Birgül Özyiğit’in sahneye şişe fırlatmasıyla başladığı belirtildi. Mekân içinden başlayan gerginlik dışarıya taşındı. Eğlence mekânının önünde Kubilay Özyiğit ile Cihan Çobanoğlu, bir taraf, Arzu Güler, Birgül Özyiğit ve Ercan Çolak ise başka bir taraf olup kavga etti. Kavgada Çolak’ın burnu kırılırken, zanlılar Kubilay Özyiğit ile Cihan Çobanoğlu gözaltına alındı. İki zanlı bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Olayı aktaran polis, 26 Eylül saat 03.00 sıralarında Girne’de bir eğlence mekânında meydana gelen olayda Kubilay Özyiğit ile Cihan Çobanoğlu’nun bir taraf, Arzu Güler, Birgül Özyiğit ve Ercan Çolak’ın de bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Polis, söz konusu eğlence mekânında solist olan Çobanoğlu’nun Kubilay Özyiğit’i sahneye çıkarması ve o esnada barda olan ayrılma aşamasında olduğu eşi Birgül Özyiğit’in buna karşı çıkması sonucu kavga çıktığını ifade etti. Yaşanan olayda Birgül Özyiğit’in sahneye şampanya şişesi fırlattığını, mekânda başlayan kavganın mekân önüne taşındığını ve burada çıkan kavgada iki zanlının Arzu Güler, Birgül Özyiğit ve Ercan Çolak’ı darp ettiğini belirten polis, olayda Çolak’ın burnunun kırıldığını aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, iki zanlının da 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlıların avukatı Barış Mamalı, olay esnasında Kubilay Özyiğit’in mekânda olduğunu, Cihan Çobanoğlu’nun ise mekân önündeki kavgayı ayırmaya çalıştığını, Çolak’ı darp etmediğini öne sürdü. Mamalı daha sonra zanlı Çobanoğlu’nu mahkemeye dinletti. Zanlı, eğlence mekânında şarkı söylediğini, Kubilay Özyiğit’i sahneye davet ettiğini ve buna sinirlenen ayrılma aşamasında olan eşi Birgül Özyiğit’in sahneye içki şişesi fırlattığını, şişenin bacağına çarptığını ifade etti. Zanlı, mekân dışındaki kavgada ise Kubilay Özyiğit’in o an içerde olduğunu, kendisinin ise kavgayı ayırmaya çalıştığını öne sürerek, “Çolak’ın burnunu ben kırmadım” dedi.
Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme iki zanlı hakkında üç gün tutukluluk kararı verdi.
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