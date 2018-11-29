“Eğer meslektaşlarım mahkum olursa mahkeme tarihe geçecektir”

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve gazetenin köşe yazarlarından Ali Osman Tabak’ın sanık olduğu karikatür davasında tanık olarak dinlenen Kıbrıs Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, davaya damgasını vurdu. Savcılığın tanığı olan Kıbrıs Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, polisin ifade alırken, Afrika gazetesinin yayınıyla ilgili bilgilendirilmediğini söyledi.

Baturay, meslektaşlarıyla karşı karşıya getirilmesinden rahatsız olduğunu ve davayla ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Baturay, Afrika gazetesinde yayınlanan kolaja hoşgörü ile bakılması gerektiğini savundu. Baturay, “Bu kolaj, sayın Erdoğan’a hiçbir şey kaybettirmez. Lider olan Tayyip Erdoğan tarihte bir lider olarak anılacaktır ama eğer meslektaşlarım mahkum olursa bu mahkeme tarihe geçecektir” dedi.

Afrika’nın yayınını hakaret olarak görmediğini savundu. Baturay, gazetecilerin yargılanmalarının basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağını görüşünü bildirdi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, savunma makamı adına Avukatlar Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu.

Savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Çağlar Özel’i ve Doğu Akdeniz Üniversite’nde İletim Fakültesi’nde Öğretim üyesi olan ve Yayın Etiği Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Metin Ersoy’u da dinletti. Çağlar Özel, hazırladığı raporu emare olarak sunup, karikatürle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof Dr. Çağlar Özel, karikatürün kişisel hakları zorladığını ve aştığını ileri sürdü. Özel, ayrıca, demokratik toplumlarda siyasilerin, tanınmış kişilerin eleştirileri daha hoşgörülü karşılaması gerektiğinin demokrasinin anlayışı olduğunu kaydetti. Ersoy, ise hazırladığı raporu emare olarak sunup, kolajda, eleştiri sınırlarlarının aşıldığını ileri sürdü. Ersoy, toplum liderlerinin, siyasetçilerin eleştirilere karşı daha hoşgörülü olmalarını savunduğunu da sözlerine ekledi. Avukat Reynar, her iki raporun da AİHM’in kararları ve yasal mevzuata uygun hazırlanmadığını ve geçerliliği olmadığını savundu. Yargıç Cenkay İnan, davayı tanıkların dinlenebilmesine devam etmek üzere 13 Aralık’a saat 13.30’a erteledi