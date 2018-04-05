Eczaneden Telefon Çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir eczane içerisinde müşteri olarak bulunduğu sırada orada bulunan cep telefonunu çalan zanlı Vincent Taurai Karemba tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadın Polis Memuru Pembe Kavaz olayla ilgili bulguları aktardı. Kavaz huzurda bulunan zanlı Vincent Taurai Karemba'nın 29 Mart tarihinde saat 13:50'de Lefkoşa Küçük Kaymaklıda faaliyet gösteren Umut Öksüz eczanesi içerisinden Didem Batıray'a ait 750 TL değerindeki Samsung S6 marka cep telefonunu çalarak kaçtığını söyledi. Polis zanlının 4 Mart tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını ve üzerinde yapılan aramada çalmış olduğu telefonun bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Kadın Polis Memuru Pembe Kavaz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 2 hafta da 1 gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.