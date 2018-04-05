Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114888
ALTIN
172.220
DOLAR
4.0370
STERLİN
5.6484
EURO
4.9453
Eczaneden Telefon Çaldı
ECZANEDEN TELEFON ÇALDI
Son Dakika: Eskişehir'de üniversitede katliam:4 ölü
Son Dakika: Eskişehir'de üniversitede katliam:4...
Yedidalga’da Araç Yangını
Yedidalga’da Araç Yangını
Lefkoşa’da Hırsızlık
Lefkoşa’da Hırsızlık
banner256
Flaş Haber
Eczaneden Telefon Çaldı
Kapat

Eczaneden Telefon Çaldı

Cep telefonunu çalarak kaçtı

Eczaneden Telefon Çaldı

Cep telefonunu çalarak kaçtı

05 Nisan 2018 Perşembe 17:13
Eczaneden Telefon Çaldı
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir eczane içerisinde müşteri olarak bulunduğu sırada orada bulunan cep telefonunu çalan zanlı Vincent Taurai Karemba tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadın Polis Memuru Pembe Kavaz olayla ilgili bulguları aktardı. Kavaz huzurda bulunan zanlı Vincent Taurai Karemba'nın 29 Mart tarihinde saat 13:50'de Lefkoşa Küçük Kaymaklıda faaliyet gösteren Umut Öksüz eczanesi içerisinden Didem Batıray'a ait 750 TL değerindeki Samsung S6 marka cep telefonunu çalarak kaçtığını söyledi. Polis zanlının 4 Mart tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını ve üzerinde yapılan aramada çalmış olduğu telefonun bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Kadın Polis Memuru Pembe Kavaz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 2 hafta da 1 gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 05.04.2018 17:24
Anahtar Kelimeler:
Vincent Taurai KarembaCep TelefonuHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
Basher Tutuklu Yargılanacak
Basher Tutuklu Yargılanacak
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
Nöbetçi Askerleri Geçemedi
Nöbetçi Askerleri Geçemedi
Ercan'dan Çıkış Yapamadı
Ercan'dan Çıkış Yapamadı
Lefke'de Olaylı Gece!
Lefke'de Olaylı Gece!
Uyuşturucu Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Uyuşturucu Zanlıları 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Hırsız Turist Tutuklu Yargılanacak
Hırsız Turist Tutuklu Yargılanacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim