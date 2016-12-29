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Polisiye Olaylar:
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29 Aralık 2016 Perşembe 16:31

Eczane Soydu

Eczane Soydu
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Eczane Soydu
Hırsızlık suçundan birçok sabıkası olan ve defalarca hüküm giyen Serhat Yıldırım yine rahat durmadı. Zanlı Yıldırım bu kez de Girne’de eczaneden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Demir parmaklıkları kırdı

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının dün sabah saatlerinde Girne’de faaliyet gösteren “Rızkı Eczanesi’nin penceresinin demir parmaklıklarını levye ile kırıp içeriye girerek 395 TL ve 10 Sterlin nakit parayı çaldığını söyledi. Zanlının Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, hırsızlık ile ilgili soruşturma başlattıklarını, çevre güvenlik kamera görüntülerini inceleyeceklerini ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.


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