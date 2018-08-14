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Ebru Törehan’da tutuklandı

Ebru Törehan’da tutuklandı

14 Ağustos 2018 Salı 17:14
Ebru Törehan’da tutuklandı

Ebru Törehan’da tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Sanal Bet suçlaması ile birçok kez tutuklanan Hakan Törehan’ın eşi Ebru Törehan’da tutuklandı. Zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçuyla methaldar olan Ebru Törehan'ın 14 Aralık 2017 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren ve zanlının eşi Hakan Törehan tarafından işletilen Meedwood İstanbul Film Stüdyosu isimli işyerinde yapılan aramada konu adreste Beden Eğitimi ve Spor Yasasına aykırı olarak İnternet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere yurtdışından edindikleri farklı banka ve kişilere ait hesaplar üzerinden Finansal hizmet sağlandığı tespit edildiğini söyledi.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, yürütülen bu soruşturmaya bağlı olarak yasadışı kullanıldığına inanılan hesaplardan zanlı adına toplam 384 bir Euro değerinde 7 adet lüks araç alındığı ve yine konu hesaplardan zanlı adına Çatalköy’de alınan villa için 438 bin TL, Girne' de alınan daire için ise 103 bin TL ve 9 bin STG ödendiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Ebru Törehan’nın 15 Aralık 2017 tarihinde eşinin mahkemeye çıkarılması esnasında, Karaoğlanoğlu’nda bir bankada bulunan ve suç gelirinden elde edildiğine inanılan 235 bin TL’yi çekip, parayı saklaması için bir şahsa emanet verdiğini belirtti.Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, daha sonra paranın emanetçi tarafından zanlının eşi Hakan Törehan’a verildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Suiçmez, zanlının işlediği suçun yasada 15 yıl hapis ve/veya 500,000 TL para cezası gerektiren bir suç olduğuna dikkat çekti. Suiçmez, zanlının tahkikata etki edemeyeceğini söyledi. Polis, Girne’de ikamet eden KKTC vatandaşı zanlının, ilerde görülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak adına mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, iki kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru TörehanHakan TörehanSanal Bet
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