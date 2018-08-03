Ebadı tutuksuz yargılanacak

Ebadı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis ekiplerinin Girne’de düzenlediği operasyonda yakalanan Mojtaba Ebadı aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez mahkemede verdiği ifadede, zanlı Mojtaba Ebadı’nın Girne’de Şehit Cengiz Topel Sokak üzerinde bir binada tespit ettiklerini anlattı. Suiçmez, şube tarafından alınan bilgide binada sadece İran vatandaşlarına yönelik internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini söyledi. Binada, yapılan ilk tespitlerde 9 adet bilgisayar, 10 adet cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden Suiçmez, zanlının gönüllü ifade vererek işlediği suçu kabul ettiğini itiraf ederek yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC Vatandaşı iki kefilin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.