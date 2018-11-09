Dumlupınar’dan büyük jest

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü öncülüğünde, Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, 15 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Tekerlekli sandalyelerin 5'i denekte, 10 tanesi de devlet hastanelerinde kullanılmak üzere bağışlandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, dün bu çerçevede ülkeye ziyarette bulunan Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonunu kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, Türkiye'den gelen heyete Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram da eşlik etti.

Destek olmaya çalışıyoruz

Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu Başkanı Nedim Kılıç kabulde yaptığı konuşmada, engellilerin eli gözü kulağı ayağı olan bir konfederasyon olduklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimizle birlik beraberlik dayanışma ve paylaşım içinde hareket ediyoruz, çalışıyoruz" dedi. Kılıç, KKTC'de ikinci kez bir program yaptıklarını ve yine yapacaklarını ifade ederek, destek ve işbirliğine teşekkür etti.

Uluçay “eksikleri iyileştirmeye çalışıyoruz”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, ülkede engelsiz hayatın yaygınlaşması için üzerlerine düşen çok görev olduğuna işaret ederek, bu yöndeki eksikliklerini iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Uluçay, Spor kulüplerinin ve toplumun engelliler için ortaya konan sosyal sorumluluk projelerine hassasiyet gösterdiğini ve katkı koyduğunu belirterek, sosyal sorumluluk projelerinin devamını diledi, çalışmaların artırılmasını temenni etti.

Ülkede Engelliler için yaşanan sıkıntıların aşılması ve engelsiz yaşam için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Uluçay, destek ve katkılara teşekkür etti.