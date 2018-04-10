Dükkanı Küçük Gelince Yolu İşgal Etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa surlar içinde İşbank yanında yeni faaliyet göstermeye başlayan “Red Orange Kiosk” isimli Cafe yer işgalinde bir çığır açarak bölgede bulunan kısıtlı park yerlerinden biri olan araç park yerini ahşap parke ile doldurduktan sonra etrafını da keserek kafesine teras yaptı.

Lefkoşa surlar içerisinde kaldırımların işgalinden sonra araç park yerlerinde işgal edilmesi bölgede çalışanların ve bölgede ikamet edenlerin tepkisini topladı. Belediye’yi yapılan bu saygısızlığa karşı işlem yapmaya davet ediyoruz.