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Dükkanı Küçük Gelince Yolu İşgal Etti

Dükkanı Küçük Gelince Yolu İşgal Etti

10 Nisan 2018 Salı 12:35
Dükkanı Küçük Gelince Yolu İşgal Etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa surlar içinde İşbank yanında yeni faaliyet göstermeye başlayan “Red Orange Kiosk” isimli Cafe yer işgalinde bir çığır açarak bölgede bulunan kısıtlı park yerlerinden biri olan araç park yerini ahşap parke ile doldurduktan sonra etrafını da keserek kafesine teras yaptı.

Lefkoşa surlar içerisinde kaldırımların işgalinden sonra araç park yerlerinde işgal edilmesi bölgede çalışanların ve bölgede ikamet edenlerin tepkisini topladı. Belediye’yi yapılan bu saygısızlığa karşı işlem yapmaya davet ediyoruz.

Son Güncelleme: 10.04.2018 12:40
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