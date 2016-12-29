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29 Aralık 2016 Perşembe 12:52

Dükkan farelerine hapis cezası

Lefkoşa’da bir marketin kapısını kırarak içerden sigara çalan zanlılar Hakan İbrahim Gök ve Murat İlyas aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Dükkan farelerine hapis cezası
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Dükkan Farelerine Hapis Cezası

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da Gülsev isimli marketin kapısını kırarak içerden sigara çalan zanlılar Hakan İbrahim Gök ve Murat İlyas aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanıklar aleyhine oy birliği ile vermiş oldukları kararı Yargıç Gökhan Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanıkların işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu, kimsenin bir başkasının malını gasp etmesine hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirterek bu tür suçlara hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi. Yargıç Asafoğulları sunulan tüm olgular ve emareler ışığında sanıkların yaşlarını ve içinde bulundukları sosyal durumu da değerlendirip sabıkalarına göre farklı ceza takdir ettiklerini belirtti.

Yargıç Gökan Asafoğulları benzer suçlardan sabıkaları bulunan sanık Hakan İbrahim Gök'ü aleyhine getirilen davalardan 15 ay, sabıkasız olan Murat İlyas’ı ise 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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MarketSigara çalanZanlılar
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