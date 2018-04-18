Dörtyol'da yangın

17.04.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dörtyol'da Mustafa ÖNCÜ’nün kullanımında bulunan bina içerisinde, sönmemiş mangal kömürünün tutuşması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu binanın tavan kısmında bulunan lambri kaplamalar ile bir adet eski gaz ocağı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma davam etmektedir.

