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Dörtyol'da yangın

Gaz ocağı ile Lambri kaplamalar zarar gördü

Dörtyol'da yangın

Gaz ocağı ile Lambri kaplamalar zarar gördü

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:49
Dörtyol'da yangın
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17.04.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dörtyol'da Mustafa ÖNCÜ’nün kullanımında bulunan bina içerisinde, sönmemiş mangal kömürünün tutuşması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu binanın tavan kısmında bulunan lambri kaplamalar ile bir adet eski gaz ocağı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma davam etmektedir.         
 

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