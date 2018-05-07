Doktorlar teminata bağladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2008 yılında Hızal Doğum Kliniği’nde ameliyat sırasında ölen Eski Girne Kaymakamı Hasan Akber'in kızı Zeliş Balıkçıoğlu’nun ölümüyle ilgili sorumlu görülen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Raif Hızal, Dr. Turgut Küçük ve Anastezi Uzmanı Hamit Kalfaoğlu, bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Meydana gelen ölümün ardından yıllarca süren hukuk davasının ardından üç doktor bugün ceza davasından teminata bağlandı. Doktor Hızal ile Küçük 2015 yılında 250 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Polis Müffettiş Muavini Behiç Akçın, 11 Kasım 2018 tarihinde 33 yaşındaki Balıkçıoğlu’nun rahim kanamasından dolayı Kadın Doğum Uzmanı Dr. Raif Hızal, Dr. Turgut Küçük ve Anastezi Uzmanı Hamit Kalfaoğlu tarafından ameliyat edildiği esnada yaşamını yitirdiğini söyledi.Akçın, Balıkçıoğlu’na otopsi yapıldığını, Doç.Dr.Abdi Özaslan tarafından 13 Kasım 2008 tarihinde yapılan otopside doku örnekleri alındığını belirtti. Akçın, 7 Şubat 2011 tarihinde Özaslan tarafından gönderilen ek otopsi raporunda Balıkçıoğlu’nun damarının sezeryan sırasında yırtıldığının ve bağlantılı olarak gelişen iç kanama sonucu öldüğünün belirlendiğini açıkladı. Akçın, zanlılara, “İhmalkarlık ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebeyiyet verme”suçlaması getirildiğini kaydeden Akçın, doktor olan üç zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlıları yurt dışına çıkış yasağı ve her biri için birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.