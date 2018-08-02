Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta evinin yanındaki boş arazide altı bıçak darbesiyle öldürülen Memduh Ulugün’ün cinayet sanıkları Mehmet ve Meryem Doğu çifti dün Girne Kaza Mahkemesi kararı ile ağır ceza mahkemesine havale edildi. Alt mahkemedeki ön duruşmalar tamamlanırken, çiftin 18 Eylül tarihinde oturum yapacak olan ağır ceza heyeti huzuruna çıkarılması yönünde karar üretildi. Sanıklar ağır cezada “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanacak. Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada, ön duruşmanın olguları aktarıldı. Mahkemeye sunulan tüm olguların okunmasının ardından yargıç, davayı ağır ceza mahkemesine havale ettiğini açıkladı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Eylül tarihinde yapacağı oturumda Doğu çifti yeniden yargı huzuruna çıkarılacak.

Olay nasıl olmuştu?

13 Mart 2018 tarihinde saat 12.30 sıralarında, Alsancak Zeytinlik Sokak üzerinde, Alsancak’ta sakin 53 yaşındaki Memduh Ulugün, Meryem ve Mehmet Doğu çifti ile tartıştığı sırada, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Polis, zanlı Meryem Doğu’nun ev sahibi olan ve evlerinin üst katında kalan Ulugün ile gönül ilişkisi olduğu gerekçesi ile zanlı Meryem Doğu’nun Ulugün’ü telefonla aradığını, eve çağırdığını, Meryem Doğu ile Ulugün’ün evin yanındaki boş arazide maktule ait araç içerisinde tartıştıklarını ve Meryem Doğu’nun arabada Ulugün’ü bir kez bıçakladığını açıklamıştı. Ulugün’ün yaralı olarak araçtan çıkıp kaçmaya çalıştığını ve sanık Mehmet Doğu tarafından yakalandığını belirten polis, bu esnada sanık Meryem Doğu’nun Ulugün’ü göğüs kısmından beş kez bıçakladığını kaydetmişti.