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Doğu, Bonzai’den Eroine Geçti

Doğu, Bonzai’den Eroine Geçti

13 Aralık 2017 Çarşamba 19:15
Doğu, Bonzai’den Eroine Geçti
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Doğu, Bonzai’den Eroine Geçti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Cem Derviş Doğu’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine konu zanlının bulunduğu eve yapılan operasyonda eroin ve sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam huzurda bulunan zanlı Cem Derviş Doğu’nun tasarrufunda uyuşturucu madde var bilgisinin alınması üzerine 13 Aralık tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Ortaköy’de, Doğu’nun misafir olarak bulunduğu ikametgâhta arama yapıldığını söyledi. Polis yapılan aramada zanlının tasarrufunda eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 miligram ağırlığında madde ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis tutuklanan zanlının mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri 4 Aralık tarihinde bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa – Mağusa ana yolu üzerinde bir tabela altından 10 gram sentetik cannabionit ve 5 gram eroin olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının ayrıca Kasım ayı içerisinde de aynı yerden 10 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde aldığını ve isimlerini bilmediği kişilere sattığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu Karam mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.12.2017 20:26
Anahtar Kelimeler:
OperasyonUyuşturucuCem Derviş DoğuEroinBonzai
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