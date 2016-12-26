



Doğu 9 ay hapis yatacak

EVRİM KAMALI



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER









Lefkoşa’da Narkotik polisinin yapmış olduğu operasyonla tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalan sanık Cem Derviş Doğu aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan mahkeme heyeti huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Güran açıkladı. Başkan Ömer Güran sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi yaygın ve ağır hapis cezası gerektiren bir suçtan olduğunun altını çizdi. Başkan Ömer Güran ancak tüm davalarda olduğu gibi sanığın da işlemiş olduğu suçun kendi olguları içerisinde yargılanacağını belirterek sanığın doktor raporları tarafından görüldüğü üzere %60 özürlü konumun da olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ömer Güran ancak sanığın yargılanmış olduğu davaların yaklaşık 18 gram Bonzai olduğunu ve denetimli serbestlik yasasından miktarın fazlalığından ötürü yararlanamadığını belirtti.

Başkan Ömer Güran tüm aktarılan olgular ışığında sanığın lehine ve aleyhine olan olguları bir kül olarak değerlendirdikten sonra sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri 4 ayrı dosyadan oluşan davalardan 9 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı. Başkan Ömer Güran ek olarak sanığın ceza evinde geçireceği süre zarfında cezaevi müdürlüğü tarafından tedavisinin sağlanmasının devam edilmesine olanak sağlamasına da direktif verdi.