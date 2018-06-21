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Doğanay 1 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da KKTC Merkez Bankası’na içerisinde benzin olan iki pet şişe atıp kundaklamaya kalkışan zanlı Hakan Doğanay Lefke’de tespit edilerek gözlatına alındı.

Doğanay 1 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da KKTC Merkez Bankası’na içerisinde benzin olan iki pet şişe atıp kundaklamaya kalkışan zanlı Hakan Doğanay Lefke’de tespit edilerek gözlatına alındı.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:37
Doğanay 1 gün daha tutuklu kalacak

Doğanay 1 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da KKTC Merkez Bankası’na içerisinde benzin olan iki pet şişe atıp kundaklamaya kalkışan zanlı Hakan Doğanay Lefke’de tespit edilerek gözlatına alındı. Zanlı bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, kumarda para kaybettiğini, aslında intihar etmeyi planladığını sonra vaz geçip bu suçu işlediğini söyledi.

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Mesele ile ilgili soruşturmayı yapan polis memuru Özgür Sunalp, 20 Haziran 2016 tarihinde Lefkoşa’da bulunan KKTC Merkez Bankası’nın giriş kapısına doğru içerisinde yanıcı madde bulunan iki pet şişe atıldığını söyledi. Çıkan küçük çaplı yangında binanın kapısı önündeki paspas ile aleminyum korkuluğun yandığını , mermez zeminin islenerek zarar gördüğünü kaydeden polis, olayın sabah 07.00 sıralarında bildirildiğini kaydetti.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Lefkoşa’da olay yerine yakın bir benzin istasyonunun kamera görüntülerinden zanlının saat 01.05’te iki pet şişe içerisinde bir buçuk litrelik benzin aldığının görüldüğünü ve zanlının kimlik tespitinin yapıldığını ve gece saatlerinde Lefke’de tespit edilerek yakalandığını söyledi.Gözlatına alınan zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini, olayı nasıl planladığını anlattığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Banka olduğunu bilmiyordum

Mahkeme zanlı hakkında 1 gün tutukluluk emri verirken söz alan zanlı, “Kumarda para kaybettim. İntihar edecektim. Ancak sonra bu suçu işledim. Orasının banka olduğunu bilmiyordum.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan DoğanayKktc Merkez BankasıPet şişeKundaklama
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