Doğan Turgut Mahkûm edildi





EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Gönyelide 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda 716 adet extacy hap ile yakalanan sanık Doğan Turgut aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan mahkeme heyeti sanık aleyhine karar verirken oy birliğine varamadı. Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları ortak karar verirken Yargıç Meltem Dündar ise kendi kararını yazdı. Oy çokluğu ile kabul gören Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları'nın ortak kararını Başkan Güran açıkladı. Başkan Ömer Güran sanığın kabul etmeyip duruşması yapılan davalarında sunulan emareler ve dinlenen tanıkların ardından davayı incelediklerini ve sanığın aleyhine getirilen davaların iddia makamı tarafından şüpheden ari olarak ispat edildiğini belirterek suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Mahkûmiyet kararının ardından iddia makamı adına Savcı Aliye Özçınar sanığın sosyal tahkikat raporunu ve sabıkasız olduğuna dair sunduğu evrakların ardından sanık avukatı lehine hafifletici sebepleri sundu. Başkan Ömer Güran mahkemeye sunulan son emarelerin ardında davayı ceza takdirini açıklamak için ileriki bir tarihe erteledi.

Yargıç Meltem Dündar ise yazmış olduğu azınlık kararında sanık aleyhine getirilen davaların şüpheden ari olarak ispat edilemediğini belirterek sanığın beraat etmesi gerektiği kararına vardı.