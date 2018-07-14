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Diskoda uyuşturucu operasyonu

Diskoda uyuşturucu operasyonu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:57
Diskoda uyuşturucu operasyonu

Diskoda uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence merkezine polis tarafından yapılan kontrolde üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan Yagev Hahampure bugün Girne’de mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Mesele ile ilgili şahadet veren Polis, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence merkezine polis tarafından yapılan kontrolde zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, akabinde zanlının kaldığı otel odasında yapılan aramada ise dijital kasa içerisinde 3 gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yagev HahampureUyuşturucu
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