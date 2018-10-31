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Disko çıkışı kavga ettiler, 2 kişinin burnunu kırdılar, tutuklandılar…

Disko çıkışı kavga ettiler, 2 kişinin burnunu kırdılar, tutuklandılar…

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:11
Disko çıkışı kavga ettiler, 2 kişinin burnunu kırdılar, tutuklandılar…

Disko çıkışı kavga ettiler, 2 kişinin burnunu kırdılar, tutuklandılar…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoya eğlenceye giden 6 genç disko çıkışı tartıştığı 1’i bayan 4 kişiyi önce ciddi şekilde darp etti, ardından ise ciddi şekilde darp ettikleri kişilerden 2’sinin burnunu kırarak vahim bedensel zarara uğrattı. 4 kişiyi ciddi şekilde darp edip 2 kişinin burnunu kıran zanlı Abdurrahman Durmuş, Ahmet Şamlioğlu, Talat Güleroğlu, Hüseyin Karaahmetli, Mehmet Şahin Sağıroğlu ve Muhammet Musa Erdem, dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Durmuş, Şamlioğlu, Güleroğlu, Sağıroğlu ve Erdem KKTC’de öğrenci oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Karaahmetli ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 31.10.2018 19:17
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman DurmuşAhmet ŞamlioğluTalat GüleroğluHüseyin KaraahmetliMehmet Şahin Sağıroğlu Muhammet Musa ErdemKavga
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