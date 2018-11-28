Direkleri söke söke gitti

YÜKSEKLİĞİ HESAPLAMADI FACİADAN DÖNÜLDÜ

Ergün Yahat

Kuzucuk köyünde az önce meydana gelen olayda tam anlamı ile faciadan dönüldü tarladan tırın dorsesine yükletilen balalar (Demetler) fazla yüksek yükletilmesi sonarasında Kuzucuk köyü İçerisinden geçerken elektrik tellerine takılması sonrasında elektrik direkleri kopup devrilirken tellerin yerlere düşüp kıvılcım atmaları bir anda köy halkını sokağa dökerken faciadanda dökülmüş oldu.

Köyün yarısı elktriksiz kalırken polis gerekli önlemleri alırken soruşturmasını'da sürdürüyor.