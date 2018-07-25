Dipkarpaz'da yangın

24.07.2018 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Dipkarpaz Zafer Burnunda, Çevre Koruma Dairesine ait binanın avlusu içerisinde, A.T.(E-50), kullanımında bulunan spiral makine ile tel kestiği bir sırada makineden atılan kıvılcımların yakınında bulunan balyalarının alev alması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangında 50 adet küçük kare arpa balyası tamamen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.