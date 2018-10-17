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Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:11
Dikkatsizlik kazaya neden oldu

DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

GaziMağusa'da bugün öğleden sonra meydana gelen kazada bir kişi yaralandı polis basın subaylığından alınan bilgiye göre 17.10.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde, Feyzi Kurumanastırlı (E-25) yönetimindeki RD 450 plakalı araç ile ilgili Yeniboğaziçi istikametine doğru seyrettiği sırada lions garden çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada çember üzerinde bisikleti ile Tuzla yönüne doğru seyreden Harun Çetin (E-39)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi sonrası acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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