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Devletin gizli bilgileri ile yakalandı

Devlete ait gizli bilgileri ele geçirmek suçundan tutuklu bulunan 60 yaşındaki emekli Gümrük Memuru Canfer Akalınlar bugün ek sürem talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Devletin gizli bilgileri ile yakalandı

Devlete ait gizli bilgileri ele geçirmek suçundan tutuklu bulunan 60 yaşındaki emekli Gümrük Memuru Canfer Akalınlar bugün ek sürem talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:02
Devletin gizli bilgileri ile yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Devlete ait gizli bilgileri ele geçirmek suçundan tutuklu bulunan 60 yaşındaki emekli Gümrük Memuru Canfer Akalınlar bugün ek sürem talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 3 Mayıs tarihinde gizli belgeleri ele geçirme suçundan tutuklandığını söyledi.Polis, 3 Mayıs tarihinde Akyar Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’ gitmeye çalışan zanlının HZ 345 plakalı aracından arama yapıldığını ifade etti.Zanlının aracında yapılan aramada Gazimağusa Limanı’na ait gemi giriş çıkış trafik ve rota bilgilerini içeren belgeler bulduklarını kaydeden polis, begelerin 2017-2018 tarihlerine ait olduğunu belirtti. Zanlının evinde de arama yapıldığını, yie 2017-2018 tarihlerine ait gemi rota ve gemi hareketleri ile ilgili belgeler bulduklarını açıklayan polis, ayrıca evde 4 adet dizüstü bilgisayar, UBS bellek bularak el koyduklarını söyledi.

Polis, Ulaştırma Bakanlığı’ndan soruşturma yaptıklarını, bakanlıktan söz konusu belgelerin gizli olduğu, sivil şahıslara verilemeyeceği bilgisi aldıklarını söyledi.

Üç gündür tutuklu olan zanlının ifadesinde iki kişinin ismini verdiğini, bu şahısların devlet dairelerinde çalıştıklarını, bu dairelerden ifadeler alacaklarını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, evde ele geçirilen bilgisayar ile USB bellekin inceleneceğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlının Gazimağusa Limanı’nda Gümrükte çalıştığı şu anda emekli olduğu ve tasarufundaki belgelerde askeri gemi ile sivil gemilerin kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Gümrük MemuruCanfer AkalınlarGizliBelge
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