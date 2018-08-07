Depodaki ürünleri sattı iddiası

Özveren 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Ocak-Temmuz ayı içinde sorumlusu olduğu market deposundan alkollü içki, sigara ve çeşitli ürünleri harici sattığı iddiası üzerine tutuklanan zanlı Numan Özveren tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol, zanlı Numan Özveren’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru İbrahim Varol, dün Metro Plus’un direktörü Murat Kaya’nın polise yaptığı şikâyette, Ocak ayı içinde marketinde son zamanlarda, marketin az kazanç göstermesi üzerine sayım yaptığını ve personelden aldığı bilgide zanlının kasaya bilgi vermeden depodaki birçok ürünü market harici sattığını iddia ettiğini söyledi. Varol, şikayetçi Kaya’nın beyanında zanlının işe başladığı tarihten itibaren stok sayımı yaptığını ve bu sayım sonrası toplam 157 bin 260 TL değerinde alkollü içki, sigara ve çeşitli ürünlerin eksik olduğunu kaydettiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, temin edilen ifade ve bilgiler ışığında yapılan ilk soruşturmada, zanlının Şanmar isimli marketin hissedarı olan Hasan Akfırat’a Temmuz ayı içinde alkollü içki ağırlıklı olmak üzere birçok muhtelif market ürününü faturasız sattığının tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru İbrahim Varol soruşturmanın devam ettiğini kaydederek alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüsünün olduğunu belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın yeni başladığını iddiaların araştırılması gerektiğine dikkati çekerek, 3 gün tutukluluk emri verdi.