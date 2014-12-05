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Denktaş'lara Ölüm Tehdidi

DPUG genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Denktaş'lara Ölüm Tehdidi

DPUG genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

05 Aralık 2014 Cuma 18:52
Denktaş'lara Ölüm Tehdidi
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 DENKTAŞ'LARA ÖLÜM TEHDİDİ !!!

KIBRIS MANŞET ÖZEL


Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı , Ekonomi , Turizm , Gençlik Ve Spor Bakanı Başbakan yardımcısı Serdar R. Denktaş ölümle tehdit edildiğini açıkladı. 

Kıbrıs Manşet muhabirlerinin sorularına cevap veren Denktaş Bet ofislerin kapatılmasıyla ilgili olduğunu tahmin ettiği , kendisinin ve aile bireylerinin öldürüleceğiyle ilgili tehditleri Güvenlik birimlerine ilettiğini , kendisinin ve ailesinin hayatının tehlikede olduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 05.12.2014 18:58
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ölüm TehdidiSerdar DenktaşDenktaşlara Ölüm Tehdidi
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feza güzel 2014-12-06 12:13:15

bu tehdi̇tleri̇ yapan kibris'lilar deği̇llerdi̇r! ki̇mlerdi̇r? serdar çok i̇yi̇ bi̇li̇r!. "kibris kibrislilarindir !" dedi̇ği̇mi̇zde kulak ardi edenleri̇ de serdar'i da ai̇lesi̇ni̇ de allah korusun !

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