Denktaş'lara Ölüm Tehdidi

DENKTAŞ'LARA ÖLÜM TEHDİDİ !!!
KIBRIS MANŞET ÖZEL
Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı , Ekonomi , Turizm , Gençlik Ve Spor Bakanı Başbakan yardımcısı Serdar R. Denktaş ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
Kıbrıs Manşet muhabirlerinin sorularına cevap veren Denktaş Bet ofislerin kapatılmasıyla ilgili olduğunu tahmin ettiği , kendisinin ve aile bireylerinin öldürüleceğiyle ilgili tehditleri Güvenlik birimlerine ilettiğini , kendisinin ve ailesinin hayatının tehlikede olduğunu açıkladı.
KIBRIS MANŞET ÖZEL
Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı , Ekonomi , Turizm , Gençlik Ve Spor Bakanı Başbakan yardımcısı Serdar R. Denktaş ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
Kıbrıs Manşet muhabirlerinin sorularına cevap veren Denktaş Bet ofislerin kapatılmasıyla ilgili olduğunu tahmin ettiği , kendisinin ve aile bireylerinin öldürüleceğiyle ilgili tehditleri Güvenlik birimlerine ilettiğini , kendisinin ve ailesinin hayatının tehlikede olduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 05.12.2014 18:58
bu tehdi̇tleri̇ yapan kibris'lilar deği̇llerdi̇r! ki̇mlerdi̇r? serdar çok i̇yi̇ bi̇li̇r!. "kibris kibrislilarindir !" dedi̇ği̇mi̇zde kulak ardi edenleri̇ de serdar'i da ai̇lesi̇ni̇ de allah korusun !