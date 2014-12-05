Denktaş'lara Ölüm Tehdidi

DENKTAŞ'LARA ÖLÜM TEHDİDİ !!!



KIBRIS MANŞET ÖZEL





Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı , Ekonomi , Turizm , Gençlik Ve Spor Bakanı Başbakan yardımcısı Serdar R. Denktaş ölümle tehdit edildiğini açıkladı.



Kıbrıs Manşet muhabirlerinin sorularına cevap veren Denktaş Bet ofislerin kapatılmasıyla ilgili olduğunu tahmin ettiği , kendisinin ve aile bireylerinin öldürüleceğiyle ilgili tehditleri Güvenlik birimlerine ilettiğini , kendisinin ve ailesinin hayatının tehlikede olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 05.12.2014 18:58