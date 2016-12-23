



Denizhan 25 Gün Hapis Yatacak

EVRİM KAMALI



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Ülkemize 22 Kasım tarihinde Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken üzerinde uyuşturucu madde bulunan sanık İbrahim Denizhan aleyhine getirilen davalardan bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde suçlu bulunup mahkûm edildi.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanık aleyhindeki kararı Yargıç Gökhan Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirseler de işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri kanunsuz uyuşturucu madde 2 gram hintkeneviri ithal ve tasarruf davalarından 25 gün hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.