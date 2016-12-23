Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 12:30

Denizhan 25 gün hapis yatacak

Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken üzerinde uyuşturucu madde bulunan sanık İbrahim Denizhan aleyhine getirilen davalardan bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde suçlu bulunup mahkûm edildi.

Denizhan 25 gün hapis yatacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Denizhan 25 Gün Hapis Yatacak

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Ülkemize 22 Kasım tarihinde Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken üzerinde uyuşturucu madde bulunan sanık İbrahim Denizhan aleyhine getirilen davalardan bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde suçlu bulunup mahkûm edildi.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanık aleyhindeki kararı Yargıç Gökhan Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirseler de işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri kanunsuz uyuşturucu madde 2 gram hintkeneviri ithal ve tasarruf davalarından 25 gün hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
DenizhanHapis
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali
HASPOLAT’TA 4 BİN TL’NİN ÜZERİNDE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI HASPOLAT’TA 4 BİN TL’NİN ÜZERİNDE KAÇAK ELEKTRİK...
GİRNE’DE GAZ KAÇAĞI YANGINA NEDEN OLDU GİRNE’DE GAZ KAÇAĞI YANGINA NEDEN OLDU
FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON! FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON!
Yusuf’ta Şaştı Bu İşe Yusuf’ta Şaştı Bu İşe
Sevgilisini De Yaktı Sevgilisini De Yaktı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali
Gazimağusa'da tutuklama.

Haberi Oku