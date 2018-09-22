Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Bugün saat 11.00 sıralarında, Çayırova'da sakin kayıp Şahıs Veysel COŞKUN'u arama çalışmaları sırasında Mersinlik-Kaplıca arasındaki bölgede Veysel COŞKUN'a ait ayakkabıları, tişört ve cep telefonu bulundu. Arama çalışmaları sırasında yine saat 12.00 sıralarında bulunan eşyaların yaklaşık 1 km uzağında deniz kenarında ölü bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.Cesedin Veysel COŞKUN'a ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.