Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Bugün saat 11.00 sıralarında, Çayırova'da sakin kayıp Şahıs Veysel COŞKUN'u arama çalışmaları sırasında Mersinlik-Kaplıca arasındaki bölgede Veysel COŞKUN'a ait ayakkabıları, tişört ve cep telefonu bulundu. Arama çalışmaları sırasında yine saat 12.00 sıralarında bulunan eşyaların yaklaşık 1 km uzağında deniz kenarında ölü bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.Cesedin Veysel COŞKUN'a ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
22 Eylül 2018 Cumartesi 12:43