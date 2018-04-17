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Demirok Tutuklu Yagılanacak

Lefkoşa Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Marmara Kebap isimli işyerini alacağını ödemediği gerekçesi ile kundaklayan zanlı Fuat Demirok teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Demirok Tutuklu Yagılanacak

Lefkoşa Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Marmara Kebap isimli işyerini alacağını ödemediği gerekçesi ile kundaklayan zanlı Fuat Demirok teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Nisan 2018 Salı 18:32
Demirok Tutuklu Yagılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Marmara Kebap isimli işyerini alacağını ödemediği gerekçesi ile kundaklayan zanlı Fuat Demirok teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Fuat Demirok’un 14 Nisan tarihinde, saat 03.00 raddelerinde Ayşe Özkan’ın işlettiği “Marmara Kebap” isimli işyerinde daha önceden çalışmış olduğu için yerini bildiği mutfak anahtarı ile giriş sağladıktan sonra içeride bulunan bir adet dizüstü bilgisayar ve içerisinde hesapların olduğu üç adet ajandayı çalındığını söyledi. Polis zanlının akabinde beraberinde getirdiği yanıcı spreyi paspas üzerine sıkıp ateşe vermek suretiyle iş yerini kundakladığını çıkan yangın sonucu, 2 adet plastik masa, 1 adet plastik sandalye, reklam tabelası ve güneşlik tente yanarak zarar gördüğünü mahkemeye aktardı. Polis memuru Hamza Tarman başlatılan tahkikat neticesinde zanlının kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve arandığı sırada polise gelerek tasarrufundaki dizüstü bilgisayar ile teslim olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde yasal statüsü bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara KebapFuat DemirokKundaklama
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