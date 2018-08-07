Demirkıran’a 12 ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizden cezaya düştüğü gerekcesi ile gönderilen ancak başkasına ait kimlikle yasa dışı bir şekilde geri gelen zanlı Erhan Demirkıran aleyhindeki karar Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı. Beyoğlu, sanık Erhan Demirkıran’ın “Sahte resmi evrakı tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından yargılandığını anlattı. Beyoğlu, Demirkıran’ın 2016 yılında cezaya düştüğü için çıkış yaptıktan sonra, Türkiye’de 500 TL karşılığında sahte kimlik düzenleyerek, 2016 yılı Ağustos ayında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparak iki yıl kaçak çalıştığını anımsattı. Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, işlenen suçların 2014-2015 yıllarına oranla son iki yılda Ağır Ceza Mahkemeleri’nde ciddi bir artış gösterdiğini ve en çok görülen ikinci suç olduğunu belirtti. Beyoğlu, sahte kimlikle ülkeye giriş yapanların topluma da zarar verdiğine dikkati çekerek ülkeye girişi yasak olan kişilerin bu yola başvurarak, kolaylıkla ülkeye giriş yapmasından sadece kamunun değil toplumunda zarar gördüğünü belirtti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanık Demirkıran’ın cezaya düştüğü gerekçesi ile başkasının kimliğine bürünerek KKTC’ye kaçmasının kararda etkili olduğunu ifade ederek, oy birliği ile Demirkıran’ın 12 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı.