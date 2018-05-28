Demirkıran tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye iki yıl önce sahte kimlik ile giriş yapan Erkan Demirkıran üç gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının 5 Ağustos 2016 tarihinde Bayram Bülbül adına düzenlenmiş sahte kimlik ile Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını, alınan bir ihbar üzerine önceki gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkındaki tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti. Mahkeme zanlıyı 3 ay süreyle cezaevine gönderdi.