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Demirkıran mali polisi atlatamadı

Demirkıran mali polisi atlatamadı

14 Eylül 2018 Cuma 16:44
Demirkıran mali polisi atlatamadı

Demirkıran mali polisi atlatamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’na gelen 2 ve başka şahıslara ait hesap ve banka bilgilerini almak için giden zanlı Hasan Demirkıran tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, 12 Eylül tarihinde Ercan Havalimanı’na gelen 20 kişiye ait banka hesap bilgileri, 20 sim kart, 140 adet banka hesap bilgileri ve 88 adet bankamatik ile kredi kartlarını almaya giden Hasan Demirkıran’ın tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının emareleri 4 bin 500 TL karşılığında sanal bahis şirketlerine satacağını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlının iki cep telefonun inceleneceğine ve aranan emareler olduğuna değinip, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan DemirkıranMali Polis
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