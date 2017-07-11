Demirkaya Askeri Mahkemede Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Erkut Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk huzurda bulunan zanlı Şahin Demirkaya’nın ülkemize Girne Turizm Limanından 7 Temmuz tarihinde saat 15.00 raddelerinde Türkiye’den gelerek giriş yaptığını ve ayni gün Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı yakınlarında saat 22.30 raddelerinde askeri birliğe girerek yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken BM askerleri tarafından yakalandığını söyledi. Polis zanlının BM Askerlerinden teslim alındığını, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile statüsünü de göz önünde tutarak davasının sonuçlanmasını sağlamak maksadı ile Perşembe günü oturum yapacak olan Askeri Mahkeme huzuruna çıkmasını sağlamak maksadı ile 2 gün süre ile cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.