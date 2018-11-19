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Demir ve Yağmurlu 6 ay hapis yatacak

Demir ve Yağmurlu 6 ay hapis yatacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:02
Demir ve Yağmurlu 6 ay hapis yatacak

Demir ve Yağmurlu 6 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkasının yerine sınava girmek için kimlik kartındanki resmi sahtelerken yakalanan Mert Demir ve Mustafa Yağmurlu aleyhlerindeki karar bugün açıklandı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın bugünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin hazır bulundu. İtham edilen sanıklar, tüm suçlamaları kabul etti. Mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Sağer, sanıkları kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini belirtti. Sağer, hukuk fakültesinde öğrenim gören iki sanığın, geçtiğimiz yıl İbrahim Halil Kaya’nın yerine sınava girmek amacıyla Kaya’nın TC nüfus cüzdanındaki fotoğrafını kesip, Mert Demir’in fotoğrafını yapıştırırken, sınav merkezinin yakınında makas ve yapıştırıcıyla yakalandığını anımsattı. Yargıç Temay Sağer, sanıkların işledikleri “Ağır bir suç işlemek için teşebbüs” suçunun yasada 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çekti. Sağer, sanıkların belgeyi sahtelemiş olsalardı, 10 yıla kadar hapis öngören bir suçla yargılanacaklarına vurgu yaptı. Sağer, sanıkların söz konusu suçu planlamış olmaları ve İbrahim Halil Kaya’nın haksız menfaat elde etmesini sağlama niyetlerini aleyhlerine değerlendirdiklerini söyledi. Sağer, sanıklara oybirliği ile 6’şar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Mert Demir Mustafa YağmurluSınav
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